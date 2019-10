Triestebookfest: Calabresi, Faggin, Hornby parlano di sogni

(ANSA) - TRIESTE, 7 OTT - Mario Calabresi, Federico Faggin, Simonetta Agnello Hornby, Paolo Rumiz. Sono alcuni degli ospiti di Triestebookfest 2019, il festival del libro e della lettura che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2019 a Trieste, una delle città italiane in cui si leggono più libri. L'edizione 2019 è dedicata alle "storie di sogni possibili" e si rifà a quanto scrisse Shakespeare: "Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni". La manifestazione sarà articolata in incontri con autori, laboratori per i più piccoli, passeggiate letterarie e si terrà in varie sedi cittadine. Avrà due eventi speciali: uno dedicato a Gianni Rodari (nel 2020 si celebrerà il 100/o anniversario dalla nascita), uno al teatro, organizzato in collaborazione con Il Rossetti. "Saranno storie di donne che hanno cambiato mondi prevalentemente maschili, come scienza o arte, di chi si è fatto promotore di cambiamenti sociali che sembravano impossibili, di chi ha aperto strade del sapere sconosciute" spiegano le organizzatrici Ursich, Derossi, Del Prete.