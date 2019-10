Fiere: Casa Moderna, a Udine i tanti modi dell'abitare

(ANSA) - UDINE, 03 OTT - Non una sola casa, ma tante case quante sono le nuove tendenze e i settori nei quali si esprime l'abitare, alla 66/a edizione della fiera della "Casa Moderna", che si aprirà il 5 ottobre prendendo forma nel quartiere espositivo della Fiera di Udine. Nel percorso espositivo, che sta prendendo forma in queste ore, i visitatori potranno trovare aree specializzate come "Casa Biologica", "Casa Sicura" e "Casa Verde".

All'inaugurazione della fiera, tra le più attese del settore in regione, organizzata da Udine e Gorizia Fiere, è atteso l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

"La Fiera di Udine, in particolare con un evento atteso e amato come Casa Moderna - ha detto il neo amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere, Lucio Gomiero - accentua la sua funzione di convergenza tra impresa e territorio, offerta e domanda, esigenze commerciali e un sempre più forte bisogno di vivere esperienze che vanno oltre l'acquisto". (ANSA).