Barcolana: apre 'Un mare di manifesti', 30 anni di regate

Dalle prime locandine degli anni Novanta al primo manifesto firmato da Franco Pace nel 1999, fino a quelli più recenti che proiettano Barcolana nel mondo dell'arte. È stata inaugurata questa mattina a Trieste la mostra "Un mare di manifesti" ospitata nella sede del quotidiano "Il Piccolo" e visitabile gratuitamente tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Presenti al taglio del nastro, il direttore del giornale, Enrico Grazioli, del presidente di Barcolana, Mitja Gialuz, e l'illustratrice Olimpia Zagnoli che ha firmato il manifesto di questa edizione. In mostra, anche i manifesti più controversi come quello realizzato da Marina Abramovic e raffigurante la stessa artista mentre sventola una bandiera con su scritto "We are all in the same boat", o ancora quello realizzato da Massimo Cetin nel 2009, raffigurante una modella trasformata in sirena con alcune forme troppo in evidenza e per questo censurato inizialmente dagli sponsor.