Riforme: Fico, voto a 16 anni è passo avanti per paese

(ANSA) - TRIESTE, 1 OTT - "Votare a 16 anni secondo me è molto importante e dare già una responsabilità ai ragazzi che possono insieme interessarsi ancora più da vicino alla cosa pubblica con il diritto del voto, un diritto fondamentale, è un bel passo in avanti del Paese". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi all'Università di Trieste terrà una Lectio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò Giulio Regeni.



Regeni: Fico, Stato deve pretendere verità a qualsiasi costo

(ANSA) - TRIESTE, 1 OTT - "Non si può pensare che questa cosa vada a finire in un cassetto degli archivi egiziani. Il nostro Stato deve pretendere verità a qualsiasi costo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un incontro oggi all'Università di Trieste dove affronterà anche il caso del ricercatore friulano, Giulio Regeni, morto in Egitto nel 2016. Sul caso Regeni, aggiunge Fico, "l'Italia deve fare e può fare ancora tantissimo e il ritiro dell'ambasciatore può essere una strada che sarà poi affidata alle valutazioni del governo e del ministro degli Esteri, ma lo Stato, il governo e il Parlamento deve essere unito nella ricerca della verità".

