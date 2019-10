Migranti: Fedriga, riattivare subito accordo con Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 1 OTT - "È inaccettabile che il Friuli Venezia Giulia, che non è confine europeo, diventi territorio di ingresso irregolare di immigrati clandestini. Invieremo subito la richiesta al ministero dell'Interno affinché siano portate avanti quelle azioni di sicurezza finalizzate al controllo della frontiera. Bisogna riattivare subito l'accordo bilaterale con la Slovenia scaduto ieri, potenziandolo per fare un salto di qualità attraverso l'utilizzazione delle ultime tecnologie per intercettare gli ingressi irregolari in territorio italiano, anche grazie a un barrieramento in grado di canalizzare gli arrivi nei punti maggiormente presidiati". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga. (ANSA).