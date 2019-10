Illy inaugura la 'nuova' via Flavia a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - "Sono contenta perché è da un po' di tempo che stiamo rendendo bella l'area intorno al nostro insediamento, l'incontro di oggi fa piacere perché il desiderio di bellezza faceva parte, e fa parte, della mentalità dell'azienda fondata da mio suocero". Così Anna Illy ha accolto il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza per la cerimonia simbolica nella quale sono state piantate due eliclisio nelle aiuole spartitraffico che illycaffè ha sistemato nella zona industriale della città.

L'azienda ha lavorato in questi anni alla risistemazione dell'aiuola spartitraffico di via Flavia compresa tra la strada della Rosandra e via Frigessi e delle due rotatorie. L'ad Massimiliano Pogliani, che con Dipiazza ha fatto stamani la piantumazione, ha spiegato che "illy fa del buono e del bello la filosofia di vita. Abbiamo voluto ridare con questo investimento qualcosa alla città che ci ospita rendendo più bello anche l'ingresso allo stabilimento dove migliaia di persone vengono a farci visita. Siamo pionieri non solo nel caffè".