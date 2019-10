Storie di viaggi e mare a Trieste, al via la Barcolana

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Ci sarà Catherine Poulain, dalla Francia, con Il grande marinaio, ritratto di una donna che non ha paura di andare incontro all'avventura. Dall'Olanda arriverà Jan Brokken per presentare Jungle Rudy, biografia letteraria del leggendario avventuriero che ha impegnato la sua vita alla scoperta della foresta pluviale dell'Orinoco. Spazio poi a Stefania Auci, con I leoni di Sicilia, e al maestro del cinema italiano Pupi Avati. A farli incontrare a Trieste sarà "Barcolana - un mare di racconti", il nuovo festival letterario dedicato ai viaggi e alla cultura del mare, in programma dal 2 al 6 ottobre, in vista della storica regata (13 ottobre). Un percorso tra terra e mare in un dialogo a più voci per parlare di libri, musica e film con i grandi nomi della letteratura italiana e internazionale. "Nel costruire un Festival con tanti nomi importanti - ha spiegato il direttore artistico Alessandro Mezzena Lona - è stata fondamentale per noi un'alleanza preziosissima: Trieste". (ANSA).