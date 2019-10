Furti per 133mila euro in 4 abitazioni a Trieste, 2 arresti

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Due cittadini georgiani, di 22 e di 24 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver commesso una serie di furti in alcune abitazioni di Trieste. Un terzo uomo, loro connazionale, è tutt'ora ricercato. I tre uomini, di cui uno con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e l'altro pregiudicato per reati contro il patrimonio, risultano indagati per una serie di furti compiuti tra il 21 e il 26 luglio scorsi, in occasione dei quali, dopo essersi introdotti all'interno di quattro abitazioni, si sarebbero impossessati di oggetti di valore, gioielli e denaro per un valore di circa 133 mila euro.

L'indagine, diretta dalla locale Procura e svolta dagli agenti della Squadra Mobile giuliana, è stata avviata dopo la serie di furti commessi prevalentemente con lo stesso modus operandi: lo sblocco delle serrature, senza lasciare segni apparenti. Ai due arrestati la Polizia è arrivata dopo avere individuato le due auto con cui i tre uomini effettuavano i raid. (ANSA).