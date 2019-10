Alimentare: Kipre,investitore si sfila,a vaglio alternative

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Il Fondo che avrebbe dovuto investire nella Kipre Holding S.p.A. e le sue controllate Principe di San Daniele Spa, King's Spa e Sia.Mo.Ci. Srl si disimpegna dall'investimento annunciato. Lo rendo noto il Gruppo. L'investimento del fondo sarebbe stato utilizzato per il risanamento della situazione di crisi. Le società del Gruppo si riservano di valutare eventuali ipotesi alternative concretamente attuabili a stretto giro nell'interesse di tutti gli stakeholders coinvolti. A questo punto, dovrà essere l'azienda a valutare, in tempi rapidi, se ci sono altre possibilità, una alternativa nel senso di una nuova realtà disposta a investire nel risanamento dei conti. Il rifiuto del Fondo a partecipare all'iniziativa non implica un intervento automatico del Tribunale, dunque, in caso non si trovasse un nuovo investitore, le iniziative potranno essere avviate dall'azienda oppure dai creditori; entrambe le parti potrebbero dichiarare o chiedere il fallimento dell'azienda. Nell'uno o nell'altro caso, sarà necessario un passaggio attraverso il Tribunale. (ANSA).

Alimentare: Kipre; QuattroR, mancate condizioni investimento

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - "Nonostante l'impegno profuso da QuattroR per la definizione di un piano volto alla ristrutturazione del debito e al rilancio industriale della Società e del relativo gruppo, non si sono realizzate le condizioni necessarie per l'investimento". Lo afferma in una nota il fondo QuattroR, che nei mesi scorsi aveva manifestato interesse sul gruppo Kipre (Kipre Holding, Principe di San Daniele, King's, Sia.mo.ci). L'investimento del fondo sarebbe stato utilizzato per il risanamento della situazione di crisi in cui versa il Gruppo.(ANSA).





Data ultima modifica 30 settembre 2019 ore 18:27