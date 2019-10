Collettivo Tilt-Rap occupa locale a Trieste, sgomberato

(ANSA) - TRIESTE, 28 SET - Un gruppo di militanti del collettivo Tilt-Rap, che nel primo pomeriggio aveva occupato l'"ex Sacra osteria", locale abbandonato di proprietà del Comune di Trieste, è stato sgomberato dalla Polizia. Secondo la ricostruzione della Questura, il gruppo, una volta entrato, aveva esposto all'esterno due striscioni: "E' nata la breccia - Spazio sociale autogestito" e "Abbiamo aperto una breccia... entra!". Sul posto sono intervenuti agenti della Digos e delle tre forze di polizia, che, visto l'atteggiamento non collaborativo degli occupanti, hanno forzato il portone principale e rimosso le catene all'ingresso secondario. Gli attivisti, una ventina, hanno posto resistenza passiva rimanendo seduti a terra abbracciati tra loro. I componenti del gruppo sono stati portati in Questura per essere denunciati in stato di libertà per il reato di occupazione di edifici. Nel locale sono stati trovati materassini e altro materiale per il pernottamento, oltre a viveri e bevande. (ANSA).



Data ultima modifica 30 settembre 2019 ore 10:29