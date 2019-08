Musica: con la Abbey Town e Doug Lawrence, Muggia suona jazz

(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - Avvicinare al jazz il maggior numero di persone possibile: è l'obiettivo del Muggia Jazz Festival, giunto alla 13/ma edizione, e in programma il 7 e 8 settembre al Teatro Verdi di Muggia (Trieste). Promossa dall'Associazione Boogie Bite Corporation, in collaborazione con il Comune e Samer & Co. Shipping, e diretta da Stefano Franco, la rassegna, riservata ad esclusive, presenterà non solo jazz - spiegano i promotori - ma anche swing e boogie woogie. Ospite della prima serata sarà la big band Abbey Town Jazz Orchestra, formazione originaria di Sesto al Reghena attiva dal 98 che riunisce 22 musicisti provenienti da tutto il Triveneto. Alla formazione si unirà per l'occasione, in veste di solista, il cantante e sassofonista di Zucchero e Paolo Conte, James Thompson. Il giorno successivo spazio al quintetto del sassofonista americano Doug Lawrence che si esibirà con Rita Payes, Massimo Faraò, Nicola Barbon e Roberto "Bobo" Facchinetti. (ANSA).