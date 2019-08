Si finge sordomuto e chiede offerte a passanti, denunciato

(ANSA) - TRIESTE, 27 AGO - Si finge sordomuto e chiede ai passanti offerte a favore di una non ben definita struttura per bambini poveri e disabili. Per questo motivo un giovane di 26 anni, cittadino romeno, è stato denunciato dalla Polizia locale di Trieste. A lui viene contestato il reato di truffa. Il giovane è stato notato da un agente fuori servizio mentre, assieme a una donna, avvicinava passanti in centro città e, dissimulando il suo reale stato di salute, otteneva da loro un'offerta in denaro. L'agente, dopo aver allertato alcuni colleghi del Nucleo interventi speciali, ha seguito il giovane nei suoi spostamenti fino a fermarlo in viale XX settembre per identificarlo. La donna è invece riuscita ad allontanarsi.

Accompagnato negli uffici della Polizia locale, ha consegnato i cartoncini utilizzati per una raccolta firme delle persone avvicinate e il denaro ricavato dalle offerte, pari a circa 23 euro. In presenza di un interprete avrebbe riferito di aver iniziato a mendicare su suggerimento di alcuni connazionali.

(ANSA).