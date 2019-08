Dal vetro a cristallo, una nuova teoria per trasporto calore

(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - Studiare e progettare il trasporto di calore in materiali e dispositivi molto diversi quali cristalli, vetri, ceramiche o leghe e consentire così la simulazione delle proprietà termiche in un'ampia classe di materiali fondamentali per le scienze planetarie e per lo sviluppo di tecnologie d'impiego nel settore energetico, con applicazioni che vanno dai processi di conversione e stoccaggio dell'energia allo sviluppo di dissipatori e schermi di calore. E' questo il principale risultato della ricerca realizzata dalla Sissa (Scuola internazionale di Studi avanzati) e dall'Università della California-Davis e pubblicata su Nature Communications, grazie alla quale è stato possibile elaborare una teoria unificata per la trasmissione di calore nei solidi non metallici. La nuova metodologia si basa sullo sviluppo della teoria della linearità di risposta di Green-Kubo e i concetti di dinamica reticolare e unisce i diversi approcci fin qui utilizzati nello studio dei cristalli e dei vetri. (ANSA).