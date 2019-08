Esodo: Autovie, traffico congestionato e code fino a 7 km

(ANSA) - TRIESTE, 24 AGO - La viabilità sulle autostrade della concessionaria Autovie Venete è questa mattina intorno alle 11.30 un elenco di code: 5 chilometri in A23, da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova; 7 chilometri fra il nodo di interconnessione A4/A23 in direzione Venezia e 6 fra Villesse e Palmanova sempre in direzione Venezia. Code anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert e a Latisana, mentre al casello di San Donà di Piave code sono segnalate in uscita. E' stata chiusa l'entrata di Udine sud in direzione Venezia già dalle 9.

Flussi elevatissimi di transiti arrivano da Tarvisio e si dirigono verso le spiagge di Grado, Lignano, Bibione Caorle e Jesolo oppure verso Slovenia e Croazia. Si tratta per la maggior parte di turisti austriaci e tedeschi che scelgono la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre per le vacanze, un fenomeno in atto già da qualche anno e che si somma con il rientro. Molto affollate le aree di servizio e anche i piazzali dei caselli che precedono quelli balneari.