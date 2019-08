Università: test Medicina Udine, 550 iscritti per 147 posti

(ANSA) - TRIESTE, 23 AGO - Sono 550 gli iscritti al test di accesso programmato alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Udine, a fronte di 147 posti disponibili: in pratica uno studente ogni quattro candidati circa. La prova, uguale per tutti gli atenei, si terrà il 3 settembre. Secondo i dati diffusi dall'Università gli aspiranti camici bianchi sono in leggero calo rispetto ai candidati 2018, pari a 583. Tra gli altri test di ammissione previsti in ateneo, anche quello per l'accesso alla facoltà di Scienze dell'architettura. La prova è prevista per il 5 settembre: 100 i posti disponibili, 47 i candidati. Seguiranno le prove per le professioni sanitarie, in calendario il prossimo 11 settembre: a Fisioterapia avrà accesso solo uno studente su 11 (27 posti per 301 candidati), a Infermieristica entrerà uno su due circa (142, 299); a tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia circa uno su tre (16, 53) e a tecniche di laboratorio biomedico uno su due (18, 37). (ANSA).