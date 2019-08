Scuola:residui amianto in primaria Gorizia,trasferiti alunni

(ANSA) - GORIZIA, 23 AGO - Residui di colla con presenza di amianto sono stati rilevati nel corso di indagini preventive alla riapertura delle scuole nell'edificio che ospita la scuola primaria "Frinta", a Gorizia. Per precauzione e per poter bonificare il plesso, da settembre circa 100 alunni svolgeranno l'attività didattica nella scuola "Pecorini", nel quartiere di Straccis. Il Comune - ha fatto sapere il sindaco Rodolfo Ziberna spiegando che le analisi sulla presenza di amianto nell'aria hanno dato esito negativo - attiverà un servizio navetta gratuito per gli studenti. "In una nota dello scorso 24 giugno - ricostruisce Ziberna - è stata espressa preoccupazione, da parte dei tecnici che si stavano occupando della bonifica, per la possibile tipologia della pavimentazione in amianto. Gli uffici comunali hanno deciso di anticipare i controlli, già previsti nell'intervento progettuale ai fini dello smaltimento del materiale tolto, affidando l'incarico a una ditta specializzata per effettuare gli opportuni accertamenti".(ANSA).