Estate: Autovie Venete, week end da bollino nero

(ANSA) - TRIESTE, 23 AGO - Un "week end di andate e ritorni".

Così alla concessionaria Autovie Venete definiscono il fine settimana che comincia domani e che viene definito di "super traffico sulla rete". Dunque bollino nero e, domani sarà una giornata caratterizzata da intensi flussi di veicoli soprattutto in direzione Venezia e Trieste. E' stato invece proclamato uno sciopero per domenica 25 e lunedì 26 agosto. Autovie prevede che saranno la A23 Palmanova-Tarvisio e la A4 Venezia-Trieste, le "protagoniste" da bollino nero domani con più di 167mila transiti. Sula A4 traffico verso Trieste e code ai caselli delle località di mare in Fvg e in Veneto. Verso Venezia traffico critico con code in entrata a Trieste Lisert e a vari caselli.

Domenica flussi intensi (più di 146 mila transiti) in A4 in entrambe le direzioni e traffico sostenuto in A23 e A57.

Inizierà in questo fine settimana lo sciopero nazionale indetto da Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisal Trasporti e UGL che interesserà il personale turnista delle autostrade. (ANSA).