Consiglio Stato, inammissibile ricorso contro gara tpl Fvg

(ANSA) - UDINE, 23 AGO - Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società Busitalia-Sita Nord e Autoguidovie per la revocazione della sentenza sulla gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone urbani ed extraurbani e di servizi marittimi di competenza della Regione Fvg. Lo scrivono in una nota il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e l'assessore Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.

"La sentenza del Consiglio di Stato aveva già validato nel marzo 2018, a fronte di un ricorso delle stesse società, gli esiti della gara e l'operato della Commissione confermando l'affidamento alla Società Tpl Fvg scarl servizio trasporto pubblico locale su bacino unico regionale", scrive la Regione. "Abbiamo avuto conferma della correttezza dell'azione amministrativa fin qui svolta dalla Regione. Ne eravamo convinti, ma ora questa sentenza tombale mette fine a un contenzioso che durava da tanti anni", commenta Fedriga. (ANSA).



Consiglio Stato, Tpl Fvg, speriamo presto stipula contratto

(ANSA) - UDINE, 23 AGO - "Si addivenga in tempi brevi alla stipula del consistente contratto, uno dei primi e rari esempi di gestione del trasporto pubblico a mezzo gara europea fra privati operatori del settore, a garanzia della qualità dei servizi ed economicità dei costi". E' l'auspicio dell'avvocato Giuseppe Campeis dopo il deposito della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha messo fine al contenzioso sulla gara a bacino unico regionale. Nella battaglia legale l'avvocato Campeis ha assistito, con la collaborazione degli avvocati Ciliberti e Biagini e il riferimento romano del professor Catricala, l'aggiudicataria TPL Fvg, società consortile costituita ad hoc dagli attuali gestori del servizio pubblico trasporti regionali. Il legale ha manifestato "soddisfazione" per la sentenza del Consiglio di Stato. (ANSA).

Consiglio Stato, Santoro (Pd), grande lavoro Tpl Fvg

TRIESTE

(ANSA) - TRIESTE, 23 AGO - La sentenza del Consiglio di Stato "ci dà un'enorme soddisfazione per il serio, determinato e professionale lavoro grazie al quale per la prima volta in Italia un'amministrazione regionale ha potuto gestire un livello altissimo di complessità in termini finanziari, logistici e funzionali". Lo dice la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro, già assessore Fvg alle Infrastrutture e Trasporti, commentando la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Busitalia - Sita Nord contro la Regione riguardo all'assegnazione del trasporto pubblico locale (tpl). "Parlare di tpl in FVG significa affrontare molteplici diversità, da montagna a pianura, fino al trasporto marittimo.

Quindi anche se il territorio è piccolo, non è stato facile affrontare tutto insieme. Le proroghe sul tpl fatte in passato non erano più sostenibili e così nella precedente legislatura, grazie alla presidente Serracchiani, abbiamo intrapreso un percorso che nessuna Regione aveva mai affrontato prima. È stata dunque una novità a livello nazionale, resa possibile grazie alle professionalità della direzione Infrastrutture e Trasporti".

Secondo la Santoro, che come assessore ha seguito in prima persona tutto l'iter della gara, "solo una determinazione seria, abbinata alla grande professionalità di chi ha gestito il bando, ha permesso al FVG di dimostrare che è possibile fare una gara del genere, a livello europeo, e poi uscire vincitrice in tutti i gradi di giudizio a seguito del ricorso. Infine, "l'esito della gara porterà a un grandissimo vantaggio che introdurrà notevoli migliorie nel trasporto e che permetterà a enti locali e Regione di chiedere i necessari interventi direttamente all'aggiudicataria della gara". (ANSA).

Data ultima modifica 23 agosto 2019 ore 20:13