Calcio: Fedriga, Udinese preziosa anche per turismo

(ANSA) - UDINE, 21 AGO - Un'occasione per salutare giocatori, staff tecnico e dirigenti a pochi giorni dall'esordio in campionato, previsto domenica contro il Milan, e per sottolineare il valore dello sport quale collante sociale e veicolo di promozione turistica del territorio. Ospite dell' Udinese, il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto rimarcare la vicinanza della Regione alla squadra bianconera.

Rivolgendosi agli uomini di mister Tudor, Fedriga ha posto l'accento su quanto lo "sport non rappresenti solo l'esaltazione di qualità tecniche e atletiche ma ben di più, un punto fermo su cui consolidare, attraverso sacrificio e lavoro, la rete di relazioni umane, alle fondamenta della nostra società".

Attenzione è stata attribuita al binomio sport-turismo che, secondo Fedriga, è "una delle maggiori risorse per la promozione del Fvg, che deve saper sfruttare le opportunità offerte dall'incontro con i tifosi di altre città e, soprattutto, dalla visibilità garantita dai media a campionati di vertice come la Serie A". (ANSA).