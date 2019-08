Marina militare: Monfalcone, successo visite a nave Palinuro

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 19 AGO - "Successo" di visite per la nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata a Monfalcone. "E' nostra volontà - ha osservato il sindaco, Anna Maria Cisint - fare in modo che questo appuntamento possa rinnovarsi anche nei prossimi anni visto l'interesse veramente straordinario suscitato e il successo di visitatori, con le relative ricadute turistiche". Oggi Cisint ha incontrato in municipio il comandante della nave Giuseppe Valentini e una delegazione di allievi, ricordando che sono state migliaia le persone che hanno visitato la nave goletta in questi giorni. Secondo Cisint "la Palinuro è un simbolo importante dei valori della nostra Marina: amor di patria, tradizione, conoscenza del mare, lavoro di squadra e vita a bordo di un veliero. All'interno della nave scuola si formano i Sottufficiali della Marina, uomini preziosi per il nostro Paese, che si sacrificano e si dedicano alla sicurezza in mare". Valentini ha quindi consegnato il Crest con la riproduzione della goletta al sindaco.



Data ultima modifica 19 agosto 2019 ore 17:27