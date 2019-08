Incendi: fiamme in bagno municipio a Cervignano

(ANSA) - UDINE, 16 AGO - Un principio di incendio è divampato nelle prime ore di stamani all'interno di un bagno nel Municipio di Cervignano del Friuli (Udine). Una donna, una dipendente in servizio in Comune, è rimasta lievemente intossicata dal fumo e si è recata in pronto soccorso per i controlli del caso. La donna starebbe bene. Secondo una ricostruzione le fiamme si sarebbero sviluppate, per cause in corso di accertamento, da un asciugamani elettrico.

L'incendio si è spento da solo, ma il fumo ha invaso il locale. In quel momento nell'edificio si trovavano solo due dipendenti. Sul posto è giunta subito la Vice Sindaco e i Vigili del fuoco che hanno controllato i locali. Gli uffici sono stati poi regolarmente riaperti. (ANSA).