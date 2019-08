Ferragosto: Polfer, 620 persone controllate in Fvg,8 denunce

(ANSA) - TRIESTE, 16 AGO - Sono state 620 le persone controllate e 8 quelle denunciate in stato di libertà - di cui 7 cittadini stranieri entrati illegalmente nel territorio nazionale - nell'ambito dei servizi straordinari di vigilanza e controllo effettuati finora dalla Polizia ferroviaria in Friuli Venezia Giulia nella settimana di Ferragosto. In questi giorni 681 agenti della Polfer sono stati impiegati sull'intera rete della regione con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo le tratte ferroviarie. 135 pattuglie, di cui 46 a bordo treno, hanno contribuito a intensificare i servizi istituzionali. 101 sono stati i convogli ferroviari scortati e 6 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare in particolare i furti in danno dei viaggiatori; tre i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Sono stati inoltre sottoposti a controllo 94 veicoli.(ANSA).