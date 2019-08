Ferragosto: potenziati i controlli delle forze dell'ordine

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Più uomini e mezzi per le strade a Trieste e in provincia per maggior sicurezza ai cittadini come ha spiegato il Prefetto, Valerio Valenti, che conferma il potenziamento dei "controlli in zone e obiettivi più frequentati", per "far in modo che il ferragosto venga vissuto serenamente" dalla cittadinanza e che "la viabilità sia il più flessibile possibile". Rafforzati i pattugliamenti della Polizia "lungo le arterie da e per la Slovenia e nella zona di Barcola", anche nell' ambito dei controlli con l'Esercito nell'operazione Strade Sicure. La Polizia locale ha potenziato il servizio viabilità e di controllo, a Barcola, e in centro stasera per lo spettacolo di fuochi d'artificio e musica. Maggiore impegno anche per la Capitaneria di Porto dopo i giorni di neverin, della Guardia di Finanza per controlli sulle spiagge, affitti in nero nelle zone turistiche e ai confini per il contrabbando. I carabinieri consigliano a chi sta partendo di non diffondere la notizia attraverso i social. (ANSA).



Data ultima modifica 15 agosto 2019 ore 12:27