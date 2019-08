Ferragosto a Gorizia fa rima con cultura

(ANSA) - GORIZIA, 15 AUG - Ferragosto all’insegna della cultura a Gorizia, con l’apertura gratuita del castello e la dotazione della nuova videoguida, con 4 versioni, fra cui una anche per i ragazzi under 14. Quattro avatar guideranno i visitatori in un percorso studiato ad hoc e personalizzabile in base all’età, lungo i tre piani della struttura, alla scoperta di fatti storici, segreti, aneddoti e curiosità sul cuore antico della città. “Il castello di Gorizia si arricchisce di un nuovo servizio che consentirà anche a chi non fa parte di gruppi con guide al seguito, di conoscere la sua storia e la vita che si è “consumata” per centinaia d’anni in questo straordinario maniero - hanno evidenziato dal municipio - Si tratta di un ulteriore passo avanti per la valorizzazione del nostro monumento simbolo, sempre più apprezzato dai turisti”. (ANSA).