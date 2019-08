Viabilità: Autovie, rallentamenti in A4 per incidente

(ANSA) - TRIESTE, 14 AGO - Traffico rallentato questa mattina in A4 per un incidente, non grave, avvenuto nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Verso le 7.30, una vettura con a bordo quattro persone è uscita autonomamente di strada e si è ribaltata. Gli occupanti, informa Autovie Venete, sono rimasti lievemente feriti ma sono usciti autonomamente dall'auto. Più complessa, invece, la gestione di un sinistro avvenuto ieri sera, quando - sempre nello stesso tratto autostradale - un mezzo pesante ha preso fuoco.

L'autoarticolato, che trasportava birra, si è incendiato poco prima delle 20. L'autista, che non ha riportato nessuna conseguenza, è riuscito a scendere e a sganciare la motrice dalla parte telonata del mezzo. Per gestire le complesse operazioni di spegnimento, di rimozione del mezzo e di bonifica dell'asfalto, informa la Concessionaria, è stato necessario chiudere l'autostrada, riaperta poco prima delle 23, con ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato nel tratto interessato. (ANSA).