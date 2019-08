Musica: in 7 mila per Max Gazzé a concerto su Monte Canin

(ANSA) - TRIESTE, 14 AGO - E' stato Max Gazzè a chiudere oggi sul Monte Canin il "No Border Music Festival", la rassegna musicale organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano al confine tra Italia, Slovenia e Austria. In 7 mila sono saliti a piedi e in cabinovia al Rifugio Gilberti a Sella Nevea per la grande festa finale. Accompagnato da una formazione "acustica" pensata ad hoc per il "concerto in alta quota", Max Gazzè ha proposto una scaletta speciale che ha riabbracciato idealmente tutta la sua carriera, dagli esordi ai giorni nostri. La 24/ma edizione del festival - osservano gli organizzatori - passerà alla storia come l'edizione dei record con 31 mila presenze in due settimane e come l'edizione del primo "Mystery Concert" (il concerto misterioso senza mai annunciare il protagonista), che ha portato una star mondiale come Manu Chao a quasi duemila metri per il suo unico concerto in Europa negli ultimi due anni. (ANSA).