Ricerca: Casaleggi (Area Science Park), mancano laureati

(ANSA) - TRIESTE, AGO - ''Anche noi, come altre realtà, abbiamo una grande difficoltà a trovare laureati in materie scientifiche con esperienza, e giovani laureati. C'è un problema demografico di base enorme e per questo abbiamo bisogno di mobilitare risorse e essere attraenti, sia per persone provenienti da altre regioni che da altri Paesi''. E' l'allarme lanciato da Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, ente di ricerca e innovazione di Trieste che, in un'intervista all'ANSA, traccia le linee di sviluppo di Argo, il progetto di ricerca applicata al sistema industriale a un anno dal suo avvio.