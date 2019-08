Estate: Autovie, traffico congestionato in A4 verso Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 10 AGO - Traffico molto intenso sia durante la notte che dalle prime ore di questa mattina in A4, in particolare in direzione Trieste, con code e rallentamenti a macchia di leopardo. E' la situazione della viabilità autostradale sulla rete di Autovie Venete che si registra in questo secondo fine settimana di agosto. Incolonnamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert e code, meno lunghe, anche in entrata; area di Duino in direzione Trieste sovraffollata. Stessa situazione al casello di Latisana e code in uscita a San Stino di Livenza e a San Donà di Piave.

Tutto il tratto di A4 compreso fra Meolo-Roncade e Villesse, informa la Concessionaria, è fortemente congestionato, con continui stop and go. Decisamente più fluida la circolazione in direzione Venezia. I transiti sono molto elevati (superano i 3 mila veicoli l'ora nel tratto a tre corsie, da San Donà di Piave a Venezia). (ANSA).