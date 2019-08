Estate: Autovie, domani traffico da bollino rosso in A4

(ANSA) - TRIESTE, 10 AGO - Ancora disagi previsti per domani lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete, in particolare in A4 dove si prevede traffico sostenuto per tutta la giornata. Come previsto nella giornata di oggi il traffico è stato molto intenso, con lunghe code e un flusso ai caselli della A4 che ha raggiunto punte di 3 mila transiti l'ora, sin dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio in direzione Trieste. La situazione è andata migliorando dalla seconda metà del pomeriggio, quando le code alla barriera di Trieste Lisert si è ridotta a due chilometri. Piuttosto congestionata, per tutta la giornata, anche la circolazione in prossimità dei caselli di Villesse (in direzione Trieste) e Latisana - in entrambe le direzioni - così come a San Donà di Piave, casello utilizzato soprattutto da chi è diretto a Jesolo. Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti - ricorda Autovie Venete - sarà in vigore anche per domani, dalle 7 del mattino alle 22. (ANSA).