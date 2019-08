Lavoro: Rosolen, presto accordi con Istituti tecnici

(ANSA) - TRIESTE, 08 AGO - Nuovi accordi con gli Istituti tecnici della regione per la formazione del personale e con Fincantieri "perché lavoriamo per trovare soluzioni" ascoltando i suggerimenti "anche di chi facilmente, senza governare le proprie strutture, non fornisce le risposte adeguate". Lo ha detto Alessia Rosolen presentando l'attività dei centri per l'impiego nella sede del palazzo della Giunta regionale e rispondendo indirettamente alle polemiche con Confindustria che aveva denunciato la mancanza di personale adeguatamente formato.

Rosolen ha anticipato che domani passerà in giunta un documento per la valorizzazione degli Its". "Un percorso che si unisce a quello avviato nella commissione paritetica perché la Regione possa avere la potestà di decidere i percorsi e le soluzioni migliori sulla formazione". In merito ai Centri per l'impiego, Rosolen ha fatto sapere: "abbiamo deciso di tenerne la regia e non privatizzarli perché siamo convinti che sia un servizio pubblico fondamentale sul quale vogliamo investire". (ANSA).