Confartigianato: Udine, cresce occupazione ma cala fatturato

(ANSA) - UDINE, 08 AGO - Cresce l'occupazione (+0,3%) e 'regge' la fiducia nella propria impresa e nel sistema Paese, ma cala il fatturato (-1,7%), si allungano i tempi di pagamento delle fatture e si riscontra una difficoltà d'accesso al credito per le piccole imprese e per le start up. E' questa la fotografia dell'andamento dell'economia artigiana a Udine nel primo semestre dell'anno in corso emersa dalla 27/a indagine congiunturale dell'artigianato provinciale realizzata dall'Ufficio studi di Confartigianato-Imprese di Udine. I dati sono stati illustrati oggi nel capoluogo friulano dal presidente dell'organizzazione Graziano Tilatti. "Complessivamente vogliamo essere positivi - ha detto -, tuttavia, se si creassero le condizioni per dare più potere d'acquisto ai lavoratori e alle famiglie e più serenità alle imprese potremmo davvero scrivere una nuova pagina di ripresa della nostra economia". (ANSA).