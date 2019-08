Un insetto 'sconosciuto' infesta le campagne del Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 7 AGO - Un piccolo insetto sconosciuto, probabilmente della famiglia dei emitteri eterotteri, sta invadendo le campagne di Buttrio (Udine), infestando in particolare la zona di Vicinale. Alcuni residenti hanno segnalato l'improvvisa presenza massiccia di questi insetti - della dimensione di una formica e simili alle cimici - all'amministrazione comunale, che a sua volta ha immediatamente allertato la Polizia locale, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e l'Ersa. Dal sopralluogo congiunto e da una prima osservazione effettuati martedì dagli organismi interpellati, informa in una nota il Comune di Buttrio, non sono emerse, nell'immediato, informazioni utili. Alcuni campioni sono stati prelevati da un entomologo dell'Ersa per esaminarli. "Al momento non è possibile definire con certezza la specie di questi insetti, non nota nella nostra regione e che non appartiene a quelle infestanti già note", commenta il sindaco Eliano Bassi. Domani la prima disinfestazione nelle zone interessate. (ANSA).