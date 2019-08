Banche: CrediFriuli, utile di 6,8 mln in primo semestre 2019

(ANSA) - UDINE, 7 AGO - Nel primo semestre del 2019, il valore dei volumi complessivi gestiti da CrediFriuli ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro con un incremento del 7,88 per cento rispetto al giugno precedente, mentre l'utile netto semestrale si attesta a 6,8 milioni di euro. Buona, conferma l'istituto di credito in una nota, la dinamica della raccolta complessiva che cresce, nel semestre, del 6,51 per cento, spinta dal Risparmio Gestito Finanziario incrementato del 7,9 per cento. Segno più anche per l'andamento della Previdenza Complementare che continua a registrare un incremento dei volumi pari al 12,35 per cento. Salgono gli impieghi complessivi (+9,3), sostenuti pure dalla crescita del comparto "mutui prima casa" che vede stipulati 309 nuovi finanziamenti, per oltre 37 milioni di euro, nel primo semestre. "I nostri numeri sono la conferma che la scelta strategica di coniugare solidità e redditività rappresenta la migliore garanzia per soci e clienti", commenta il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti. (ANSA).



Data ultima modifica 07 agosto 2019 ore 13:26