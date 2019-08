Sanità: Cgil, preoccupati indiscrezioni su sforamenti spesa

(ANSA) - TRIESTE, 6 AGO - "Più trasparenza e più tempestività nel monitoraggio della spesa sanitaria in Fvg". Lo chiede la Cgil, con la responsabile welfare della segreteria Fvg Rossana Giacaz e con Orietta Olivo, segretaria Fvg Funzione pubblica.

"Siamo fortemente preoccupati per il moltiplicarsi delle indiscrezioni di sforamenti cospicui rispetto alle risorse stanziate in bilancio. Chiediamo alla Giunta e all'assessore di comunicare al più presto dati sui rendiconti semestrali delle aziende, che dovrebbero essere pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, per comprendere se il disavanzo c'è, a quanto ammonti e quali ne siano le cause", scrivono in una nota.

In attesa delle cifre che consentiranno di individuare cause dell'eventuale disavanzo, il sindacato pone un problema di "regia" del sistema. ''Abbiamo una direzione centrale - scrivono Giacaz e Olivo - e la neocostituita azienda zero, per cui sarebbe grave se davvero ci trovassimo di fronte a uno sforamento costante, indice di problemi di governance''. (ANSA).