Ricerca:startup triestina tra vincitori UniCredit Launch Pad

(ANSA) - TRIESTE, 5 AGO - Una realtà triestina presentata da Area Science Park, la Picosats, è tra i vincitori della prima edizione di UniCredit Launch Pad, il programma di accelerazione di UniCredit dedicato a nuove realtà imprenditoriali ad alto potenziale di Fvg, Trentino Alto Adige e Veneto.

Picosats potrà accedere al programma di accelerazione della banca per supporto alla crescita, attività formative, tra cui la Startup Academy, programma di mentorship, la partecipazione a un Investor Day e la possibilità di partecipare a "Business Meetings" con imprese clienti di UniCredit per partnership tecnologiche, commerciali e collaborazioni a vario livello.

Per Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est UniCredit, il programma "valorizza il Nord Est, fertile per l'innovazione 'dal basso' di cui protagoniste sono le start up e mira a creare nuove collaborazioni".

Il progetto a cui sta lavorando ora la start up triestina è 'Radiosat', ricetrasmettitore miniaturizzato progettato per CubeSat e per piccoli satelliti.(ANSA).