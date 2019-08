Festival Arte per strada, evento internazionale in Friuli

(ANSA) - UDINE, 05 AGO - Celebrità come Alexander Koblikov (Ucraina), entrato nel Guinness dei primati per aver giocato con 14 palline contemporaneamente, e Jon Hicks (Regno Unito), artista che realizza in una manciata di secondi dipinti di rara bellezza, saranno tra i protagonisti della 10/a "Art tal Ort", il Festival d'arte per strada (10 e 11 agosto al Castello di Fagagna, Udine). Uno spavaldo tacchino-astronauta lanciato verso l'infinito universo su una pannocchia-astronave con pop corn a propulsione è la scoppiettante immagine della locandina realizzata dall'illustratore pordenonese Marco Tonus per il festival, affidato alla direzione artistica di un maestro della clownerie internazionale, il neozelandese Fraser Hooper, vincitore di premi in tutto il mondo, che creare coinvolgenti performance di danze e improvvisazioni comiche. Sono una trentina gli appuntamenti. Hooper sarà in scena in 5 dei 7 spettacoli di "aspettando Art tal ort", che coinvolgeranno altrettanti paesi del Friuli.