Federmoda Fvg: sconto 15% a percettori Reddito cittadinanza

(ANSA) - UDINE, 05 AGO - Uno sconto del 15% sulla merce venduta ai percettori del Reddito di cittadinanza, per agevolare la popolazione in disagio occupazionale. E' l'iniziativa di Federmoda Fvg e presentata oggi dalla presidente regionale della organizzazione, Antonella Popolizio. "Lo riteniamo un atto di solidarietà dovuto - ha spiegato - per l'importante funzione politico-sociale rivestita dalla categoria dei commercianti all'interno della società". La convenzione, oltre a fissare lo sconto al 15%, prevede che i beneficiari dell'assegno statale presentino come mezzo di pagamento la "Carta Rdc": la Postepay caricata mensilmente con l'importo del reddito di cittadinanza spettante al nucleo familiare. Per diffondere nel modo più efficace possibile l'iniziativa è stato realizzato un apposito logo ("Qui il tuo reddito di cittadinanza vale di più"), che ogni commerciante che aderirà alla convenzione dovrà esporre sulla vetrina del negozio per informare i clienti interessati.(ANSA).