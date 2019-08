Estate:Bollino nero, Autovie,traffico sostenuto ma si scorre

(ANSA) - TRIESTE, 3 AGO - Sabato mattina da bollino nero caratterizzato da lunghe code a tratti tra Meolo e il nodo di Palmanova verso Trieste sull'autostrada A4. I veicoli procedono con continui 'stop and go'. Un tamponamento, senza feriti e risolto velocemente, nel tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste, ha rallentato il flusso dei mezzi diretti verso le principali località di mare, ma la circolazione non si è mai bloccata, come precisa la concessionaria Autovie Venete.

Ai caselli si registravano code di due chilometri alle ore 11 alla barriera di Trieste/Lisert e file di auto in uscita a San Donà di Piave, Cessalto e in uscita e in entrata a Latisana, in quest'ultimo caso per il rientro dei turisti. Ieri, prima delle due giornate da bollino nero, è stata finora la più trafficata dell'anno, con 180 mila transiti (lo scorso anno nello stesso giorno i transiti furono 175 mila). (ANSA).