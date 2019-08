Ricerca: Bussetti nomina Parolai per meriti eccezionali

(ANSA) - TRIESTE, 2 AGO - Il ministro di Istruzione, Ricerca e Università, Marco Bussetti, ha approvato, dal primo settembre 2019, l'assunzione per "chiamata diretta per merito eccezionale" come Dirigente di Ricerca di Stefano Parolai. Il riconoscimento prestigioso conclude un lungo iter di verifica del candidato e potenzia i ricercatori di OGS - Istituto Nazionale Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Parolai, di 51 anni, genovese, laurea in Scienze geologiche, autore di 150 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, segue a Marco Mucciarelli alla direzione del CRS, Centro Ricerche Sismologiche dell'OGS.

Parolai è rientrato in Italia dopo 17 anni da German Research Centre for Geosciences di Potsdam. Dal 2015 è Professore di Sismologia ingegneristica alla Technische Universität Berlino.

