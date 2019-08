Regione:Comparto unico, sindacati congelano stato agitazione

(ANSA) - TRIESTE, 2 AGO - "Prendiamo atto dell'impegno del nuovo assessore a riaprire il confronto. Lo stato di agitazione è pertanto sospeso, di fronte all'impegno reciproco di riaggiornarci a breve sul tavolo naturale, quello della contrattazione". Lo annunciano le segreterie regionali dei sindacati del pubblico impiego Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Cisal enti locali e Ugl al termine del confronto con il neoassessore alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti e dopo l'esito positivo del tentativo di conciliazione davanti al prefetto di Trieste, commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia.

"L'assessore e la direttrice regionale si sono impegnati a riaprire la trattativa non appena riceveranno dalla Corte dei Conti la risposta alle questioni tecniche che sono state poste ai magistrati contabili dal precedente direttore", spiegano ancora i sindacati, precisando che l'agitazione "non è revocata, ma congelata in attesa della ripresa confronto con il nuovo assessore, che dovrà avvenire in tempi rapidi". (ANSA).