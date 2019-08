Incidenti stradali: auto contro camion, donna gravissima

(ANSA) - BRUGNERA (PORDENONE), 2 AUG - Una donna, di 34 anni, di Mansuè (Treviso), è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine per politraumi riportati in un incidente stradale avvenuto attorno intorno alle 13.30 a Brugnera (Pordenone), all'incrocio tra le vie Levada e Camol, nella frazione di Tamai.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, l'utilitaria su cui viaggiava la donna si è scontrata con un camion all'altezza di un incrocio: l'impatto è stato violentissimo, l'automobilista è rimasta prigioniera dell'abitacolo e i Vigili del fuoco della centrale di Pordenone hanno lavorato a lungo, utilizzando le pinze oleodinamiche, per liberarla dalle lamiere. Stabilizzata sul posto, la donna è stata poi elitrasportata al nosocomio friulano con una prognosi strettamente riservata. (ANSA).