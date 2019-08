Donazione Barcolona-Despar a ospedale Burlo Garofolo

(ANSA) - TRIESTE, 1 AGO - Una nuova workstation per anestesia è stata acquistata grazie a una donazione di oltre 32mila euro della Barcolana e di Despar che permetterà all'Irccs Burlo Garofolo di implementare le dotazioni delle apparecchiature in un settore strategico. L'iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa con la dirigenza del Burlo, il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Gialuza e il direttore marketing di Despar, Fabio Donà. Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, ha parlato di un "bellissimo abbraccio ai bimbi che arriva direttamente da tutti i soci della SVBG, e da tutto il popolo della vela". Fabio Donà, direttore marketing Despar, ha detto di essere orgoglioso di offrire "aiuto e sostegno alle donne e ai bambini in difficoltà: è per noi di Despar una occasione in più di sostenere il nostro territorio e le persone che lo abitano''.

