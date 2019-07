Terrorizza i passanti brandendo un bastone, denunciato

(ANSA) - TRIESTE, 31 LUG - Brandiva un bastone in ferro con una lama tagliente all'estremità, spaventando i passanti gridando frasi insensate. Per questo, un quarantanovenne triestino, già noto alle Forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. E' accaduto ieri sera, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via San Marco, a Trieste, in seguito a una segnalazione. Gli operatori hanno rintracciato l'uomo all'interno di una tabaccheria, privo dell'arma artigianale, successivamente ritrovata appoggiata al muro dell'atrio condominiale in cui vive il quarantanovenne. Alla loro vista l'uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, oltraggiando i poliziotti. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, prima di essere portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti, l'uomo è stato denunciato. (ANSA).