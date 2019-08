Regioni: Fedriga contro Mise, 'comanda Soros?'

(ANSA) - TRIESTE, 31 LUG - "Oggi è arrivata la contestazione da parte del ministero del Lavoro per due norme del Friuli Venezia Giulia. La prima è quella che garantisce aiuti alle imprese che assumono lavoratori residenti da almeno 5 anni, che secondo i rilievi del ministero discriminerebbero gli immigrati; l'altra quella che sposta risorse dall'accoglienza diffusa ai rimpatri per gli immigrati irregolari: secondo il ministero dovremmo spendere i soldi per dare loro alloggi". Lo ha reso noto il presidente Fvg, Massimiliano Fedriga. "Lavoro e immigrazione sono materia concorrente - ricorda in una nota Fedriga - il che significa che la Regione ha la prerogativa di decidere come destinare i fondi a propria disposizione". Stupisce, "che le contestazioni mosse dal Mise siano identiche a quelle sollevate dall'Asgi, sostenuta da Open Society Foundations di George Soros". Al Mise - conclude - comanda Soros?". Critiche dal segretario dem Fvg, Cristiano Shaurli, che parla di "bocciatura da parte del governo amico". (ANSA).