Migranti: profughi si lavano e fanno bucato in porto Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 30 LUG - Prima hanno fatto il bagno per lavarsi e poi il bucato, mettendo a stendere i vestiti sul molo a due passi da piazza dell'unità d'Italia, in pieno centro di Trieste. Protagonisti tre migranti di origine afghani - ripresi da alcuni passanti che hanno poi messo sui social gli scatti fatti sul lato destro del molo Audace - che alla Polizia si sarebbero giustificati dicendo: "pensavamo fosse una piscina".

"Siamo appena arrivati, è il nostro primo giorno qui. Non sapevamo ci fosse un divieto - ha spiegato uno dei tre intervistato dall'emittente locale Tele4 - Volevamo solo fare una doccia e lavare i nostri vestiti che erano molto sporchi.

Non sapevamo dove poterlo fare". "Siamo arrivati dalla Croazia - ha aggiunto un altro giovane - andremo dalla Polizia per chiedere asilo e trovare una struttura di accoglienza per capire se ci mandano da qualche parte a dormire".(ANSA).