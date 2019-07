Sanità: Riccardi, riapertura punto nascita Latisana vittoria

(ANSA) - LATISANA (UD), 29 LUG - Ripresa da oggi l'attività del Punto nascita di Latisana. A presenziare questa mattina al 'taglio del nastro', il vicegovernatore e assessore alla salute, Riccardo Riccardi, che ha sottolineato: "Oggi, con la riattivazione del punto nascita di Latisana, non ci sono sconfitti o vincitori perché entrambe le strutture di Latisana e Palmanova vincono: l'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'organizzazione in grado di rispondere alle esigenze di salute delle persone e per farlo le scelte sono necessarie". Nel frattempo, però, Palmanova non si arrende e riprende la sua battaglia con una manifestazione di protesta promossa stamane davanti al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale. Nel ribadire i significati della riforma sanitaria, Riccardi ha sottolineato la necessità di differenziare il mandato delle due strutture. "Il tutto dappertutto e sotto casa non funziona, ha chiarito Riccardi. (ANSA).