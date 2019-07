Estate: Autovie, mattinata da bollino nero in A4 e A23

(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Mattinata da bollino nero quella di oggi sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Al momento sono cinque i chilometri di coda registrati in uscita alla barriera di Trieste Lisert e 4 quelli in A23 da Udine Sud in direzione nodo di Palmanova, mentre si registrano code a tratti fra Portogruaro e il nodo di interconnessione fra la A4 e la A23 in direzione Trieste. Traffico molto sostenuto con qualche rallentamento anche in direzione Venezia su tutto l'asse autostradale. Già da ieri, ricorda la Concessionaria, il transito dei vacanzieri è andato aumentando, e anche durante la notte i flussi sono stati sempre molto elevati con qualche rallentamento ma senza congestioni né code se non temporanee e rapidamente riassorbite. Un ulteriore incremento si è registrato questa mattina dopo le 7, con le prime code alla barriera di Trieste Lisert e forti rallentamenti fra San Stino di Livenza e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. (ANSA).