Estate: Autovie, domenica da bollino rosso per il traffico

(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Traffico da bollino rosso sulla rete autostradale di Autovie Venete per la giornata di domenica.

Il flusso, informa la Concessionaria, sarà molto intenso sia in A4 che in A57 in entrambe le direzioni di marcia, ma senza particolari criticità, anche grazie allo stop alla circolazione dei mezzi pesanti in vigore dalle sette del mattino alle 22.

Code e rallentamenti si sono registrati sin dalla giornata di venerdì e, soprattutto, sabato. L'asse più congestionato è stato quello della A4. Auto in fila anche in A23, in particolare in direzione del nodo di Palmanova, dove si sono registrate code soltanto durante la mattinata. (ANSA).