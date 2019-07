Regione: Aula approva assestamento di bilancio

(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - Con 25 voti favorevoli di Lega, Progetto FVG/Ar, FI, FdI, 11 astensioni (Pd, Ssk, Cittadini, Patto per l'Autonomia) e il voto contrario di Open-Sinistra FVG, il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021, mentre il M5S, come annunciato nelle dichiarazioni di voto, non ha partecipato alla votazione.

Durante la seduta sono stati accolti 55 dei 57 ordini del giorno presentati. "Con l'assestamento di bilancio - ha spiegato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - vengono messi a diposizione dei cittadini, delle imprese, degli enti locali del Fvg ulteriori 40,42 milioni di euro, di cui 4,96 di spesa corrente e 35,46 per investimenti, che portano così i fondi stanziati a 165,8 milioni di euro totali, quindi 125 in più rispetto al 2018. Grazie alla cessione delle quote del Trieste Airport in possesso della Regione è stato infatti possibile inserire nella manovra finanziaria ulteriori 10,8 milioni di euro a favore degli investimenti sul territorio".