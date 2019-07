(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In questo quadro di relazione con i Paesi del Mediterraneo allargato, "si pone ugualmente il dialogo con un partner strategico come l'Egitto, con cui non ho mai desistito, né intendo farlo in futuro, dal richiedere giustizia per Giulio Regeni, sostenuto in questo dall'azione della nostra diplomazia". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. (ANSA).